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Міністерство спорту хоче зробити виняток для деяких спортсменів, що дозволить залишати країну у воєнний час

Міністерство хоче дозволити це футболістам. Такий дозвіл вже отримали чоловіки-спортсмени плавці та борці.

Міністерство спорту хоче зробити виняток для деяких спортсменів, що дозволить залишати країну у воєнний час
Збірна Україна
Фото: УАФ

Міністерство молоді та спорту хоче дозволити українським футболістам залишати країну, повідомляє xsport.ua.

В Україні з моменту запровадження воєнного стану діє закон про те, що чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) не можна залишати межі України.

За інформацією джерела, Мінспорту готує спеціальний дозвіл для футболістів, щоб вони могли продовжувати свою професійну діяльність за межами України. Також джерело повідомляє, що такий дозвіл вже отримали плавці та борці.

Нагадаємо, УПЛ призупинено з моменту вторгнення Росії в Україну, а стиковий матч відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесено з березня на червень.

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