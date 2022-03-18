Фото: EPA/UPG П'єр Гаслі

Сьогодні вільними заїздами в Бахрейні стартував черговий сезон у Формулі-1.

Свою нову бойову розмальовку шолома продемонстрував П'єр Гаслі. Шолом виконаний у кольорах прапора України із написом "Ні війні".

"За мир. За солідарність. За Україну. Конфлікт в Україні загрожує життям дітей, багатьом з яких терміново потрібна допомога, щоб дістатися безпечного місця. Їм потрібна наша підтримка. Приєднуйтесь до мене, щоб допомогти ЮНІСЕФ захистити більше дітей", - написав пілот "Альфа Таурі" на своїй сторінці в Intsagram.

Нагадаємо, першим пілотом Формули-1, який виконав дизайн свого шолома у синьо-жовтих кольорах, був 4-разовий чемпіон світу, пілот "Астон Мартіна" Себастьян Феттель.