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Команда Ломаченка безуспішно намагається вивезти боксера з України.

Спортсмен вступив у тероборону Білгорода-Дністровського.

Команда ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) докладає зусиль, щоб бійцю дозволили виїхати з України для підготовки до ймовірного бою проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), повідомляє ESPN.

Раніше Ломаченко записався в батальйон тероборони рідного Білгорода-Дністровська, щоб захищати Україну від російських загарбників. До того ж у воєнний час чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати Україну.

Глава Top Rank і промоутер українця Боб Арум підтвердив, що всі деталі влагоджені. Команда боксера спробує вивезти його щонайменше за 4 тижні до поєдинку з Камбососом, щоб він устиг підготуватися.

Також джерело ESPN повідомляє, що в австралійця хочуть затвердити суперника до кінця березня. Якщо до кінця тижня не стане зрозуміло, чи Ломаченко зуміє вибратися з країни, команда Камбососа шукатиме інший варіант для свого підопічного.

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