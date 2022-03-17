Через агресію Росії ФІФА може видати Україні пряму путівку на ЧС-2022

У ФІФА готують варіанти на випадок, якщо збірна України не зможе зіграти у матчах плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022 у Катарі, повідомляє thenational.wales.

"Обговорювалося, чи можна зробити щось додаткове для України у зв'язку із ситуацією, в якій вона опинилася.

Нам було б дуже зручно, якби Україна здобула пряму путівку на ЧС, а решта три команди боролися б між собою за ще одне місце", - цитує видання виконавчого директора Футбольної асоціації Уельсу Ноеля Муні.

"Але це означало б додаткову команду на ЧС, оскільки лишилися ми, Шотландія та Австрія – і для нас дуже важливо пройти кваліфікацію на мундіаль.

Турнір триває лише 28 днів, і спробувати вписати додаткову команду дуже важко. Ми хочемо дати Україні якомога більше часу, щоб заявити про готовність до гри в червні (перший матч плей-оф проти Шотландії. - LB.ua).

Ніхто не говорить про перенесення на іншу дату після червня. Є можливість, що Україна взагалі не зіграє, але ніхто не зацікавлений у цьому. Ми намагатимемося забезпечити проведення матчів Ліги націй, але в цьому випадку пріоритет за фіналом плей-оф відбору на ЧС", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, ФІФА зарахував Росії технічну поразку у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі.