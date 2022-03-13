Україна посіла друге місце в заліку на Паралімпіаді-2022 в Пекіні

Наша збірна завершує цьогорічні змагання з 29 нагородами.

Збірна України завершує цьогорічні змагання на Паралімпіаді в Пекіні з 29 нагородами та на другому місці медального заліку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він привітав українців із гарними результатами.

"Сьогодні завершилася зимова Паралімпіада в Пекіні. Наші спортсмени посіли друге загальнокомандне місце, поступившись лише господарям. 29 медалей! 29 разів український прапор майорів на п'єдесталі. Молодці! Ваш результат ще раз демонструє світу: Україна - переможець! Українці - незламні! Пишаємося!" - написав прем'єр у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 4 березня в Пекіні почалися зимові Паралімпійські ігри, які проходять на тлі військового вторгнення Росії в Україну. Російським і білоруським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях.

Під час урочистого відкриття, на якому був голова КНР Сі Цзіньпін, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс виголосив емоційну промову. Він закликав дотримуватися олімпійського перемир'я.