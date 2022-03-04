У Пекіні розпочалися зимові Паралімпійські ігри, які проходять на тлі військового вторгнення Росії в Україну. Російським і білоруським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Церемонія відкриття змагань відбулася ввечері 4 березня на Національному стадіоні Пекіна, відомому також як "Пташине гніздо". Відкривав її режисер заходу Чжан Імоу, який виступав у цій самій якості на церемоніях відкриття та закриття зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

Під час урочистого відкриття, на якому був голова КНР Сі Цзіньпін, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс виголосив емоційну промову. Він закликав світ до миру та спортивної майстерності.

"Я нажаханий тим, що відбувається зараз у світі. XXI століття - це час для діалогу та дипломатії, а не для війни та ненависті", - заявив Парсонс. Він також наголосив на необхідності дотримуватися олімпійського перемир'я.

Після його виступу Сі Цзіньпін оголосив Паралімпійські ігри у Пекіні відкритими. Зимова паралімпіада триватиме до 13 березня. Спортсмени розіграють 78 комплектів медалей у шести видах спорту.

Українська збірна провела акцію під гаслами "Ні – війні! Мир – Україні!". Відео з події розмістив у фейсбуці президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

Олімпійське перемир'я – грецька традиція, що з'явилася у VIII столітті до н. е. Його оголошували, щоб державу-господаря ігор не атакували, а спортсмени та глядачі могли безпечно їхати на ігри та мирно повернутися у свої країни.

У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відновив цю традицію, закликаючи всі країни дотримуватися перемир’я під час сучасних олімпіад.

Нагадаємо, після військового вторгнення в Україну Міжнародна федерація тенісу (ITF) заборонила Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях з тенісу. Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили РФ від усіх міжнародних змагань на рівні і збірних, і клубів.

Також Міжнародна федерація хокею з шайбою засудила військову агресію проти України і відсторонила збірні Російської Федерації та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін.

Міжнародна федерація флорболу (IFF) відсторонила Національну федерацію флорболу Росії та Федерацію флорболу Білорусі від будь-яких міжнародних заходів на невизначений час.