Це Максим Крипак, Віктор Смирнов і Олена Юрковська.

Фото: paralympic.org.ua

У Києві на Алеї слави біля ТРЦ Gulliver символічними зірками відзначили трьох українських паралімпійців: Олену Юрковську, Максима Крипака і Віктора Смирнова, повідомляє sportarena.com.

"Це дійсно унікальна подія - відкриття трьох паралімпійських зірок. Та ще й яких - героїв України! Герої українського паралімпійського спорту - провайдери становлення і визнання України у світі. Дуже значимо, що визнання українських паралімпійців стає частиною суспільної свідомості громадян України, влади, громадянського суспільства та соціально відповідального бізнесу", - заявив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Плавець Крипак узяв участь у двох паралімпіадах, на яких виграв 15 медалей (10 золотих, 4 срібні та бронзову).

Ще один плавець Смирнов, який узяв участь у п'яти паралімпіадах, також має на своєму рахунку 15 медалей (6 золотих, 4 срібні та 5 бронзових).

Юрковська - парабіатлоністка, яка виграла 18 медалей на зимових Паралімпійських іграх (5 золотих, 6 срібних і 7 бронзових). На її рахунку чотири паралімпіади.