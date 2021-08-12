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Національну паралімпійську збірну України провели до Токіо

За ці роки під час літніх та зимових ігор паралімпійська збірна вже здобула майже 400 медалей.

Фото: ОП

У столичному КВЦ “Парковий” відбулася урочиста церемонія проводів національної паралімпійської збірної команди України до Токіо.

Про це повідомляє “Укрінформ”

Участь у церемонії взяли президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, спортсмени – члени паралімпійської збірної, тренери та спортивна громадськість.

“Ви – наша гордість та слава нашого спорту, нашої країни України, нашої волі та духу. Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей”, - сказав Зеленський.

Фото: ОП

За словами Зеленського, за ці роки під час літніх та зимових ігор паралімпійська збірна вже здобула майже 400 медалей.

Нагадаємо, що у червні цього року паралімпійська збірна України з 39 нагородами посіла друге місце в медальному заліку на ЧЄ з легкої атлетики.

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