Зеленський звільнив голову Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з поста голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою нею заявою.

Відповідний указ №355/2021 від 11 серпня оприлюднений на сайті глави держави.

Тимчасово виконувати обов'язки глави Харківської ОДА буде Олександр Скакун. Відповідний указ №356/2021 президент підписав у середу.

Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Кабінет міністрів у середу погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації, яку вона обіймала менше року - з 27 листопада 2020 року. Перед тим кілька років вона працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2010-2014 роках була заступницею Харківського міського голови.

У кінці липня 2021 року харківський журналістський проєкт "Кнопки.Харків" випустив відео, в якому стверджується, що Тимчук з колишнім чоловіком начебто вела бізнес в окупованому Криму.