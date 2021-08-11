Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
ГоловнаПолітика

Зеленський звільнив голову Харківської ОДА

Тимчасово виконувати обов'язки глави Харківської ОДА буде Олександр Скакун.

Зеленський звільнив голову Харківської ОДА
Айна Тимчук
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з поста голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою нею заявою.

Відповідний указ №355/2021 від 11 серпня оприлюднений на сайті глави держави.

Тимчасово виконувати обов'язки глави Харківської ОДА буде Олександр Скакун. Відповідний указ №356/2021 президент підписав у середу.

Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Кабінет міністрів у середу погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації, яку вона обіймала менше року - з 27 листопада 2020 року. Перед тим кілька років вона працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2010-2014 роках була заступницею Харківського міського голови.

У кінці липня 2021 року харківський журналістський проєкт "Кнопки.Харків" випустив відео, в якому стверджується, що Тимчук з колишнім чоловіком начебто вела бізнес в окупованому Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також