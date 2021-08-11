На реалізацію "Президентського університету" виділили 70 млн гривень

Ці кошти перерозподілено завдяки зменшенню видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки та спорту".

Кабінет Міністрів перерозподілив 70 млн гривень на реалізацію проєкту "Президентський університет" у 2021 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, ці кошти перерозподілено завдяки зменшенню видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки та спорту".

Цю суму буде витрачено на фінансування діяльності структурного підрозділу "Центру спеціальних проектів УкрІНТЕІ" і виконання комплексу проєктних, будівельно-монтажних і земельних робіт відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту "Президентський університет".

Нагадаємо, 31 травня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету майбутнього". Його будівництво на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд гривень.

Цей університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що найкращі викладачі "Президентського університету" мають отримувати щонайменше 4 тисячі "доларів або євро".

На початку травня Світовий банк вирішив виділити 200 млн доларів на покращення вищої освіти в Україні.