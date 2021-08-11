​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
ГоловнаПолітика

На реалізацію "Президентського університету" виділили 70 млн гривень

Ці кошти перерозподілено завдяки зменшенню видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки та спорту".

На реалізацію "Президентського університету" виділили 70 млн гривень
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів перерозподілив 70 млн гривень на реалізацію проєкту "Президентський університет" у 2021 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, ці кошти перерозподілено завдяки зменшенню видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки та спорту".

Цю суму буде витрачено на фінансування діяльності структурного підрозділу "Центру спеціальних проектів УкрІНТЕІ" і виконання комплексу проєктних, будівельно-монтажних і земельних робіт відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту "Президентський університет".

Нагадаємо, 31 травня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету майбутнього". Його будівництво на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд гривень.

Цей університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що найкращі викладачі "Президентського університету" мають отримувати щонайменше 4 тисячі "доларів або євро".

На початку травня Світовий банк вирішив виділити 200 млн доларів на покращення вищої освіти в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також