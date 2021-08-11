Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
ГоловнаПолітика

Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ Авакова, Криклія, Степанова і Вітренка

Замість них президент призначив до складу нових міністрів. 

Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ Авакова, Криклія, Степанова і Вітренка
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, колишнього очільника МОЗ Максима Степанова і ексміністра економіки Ігоря Петрашка.

Про це йдеться в указі 349 від 11 серпня, оприлюдненому Офісом президента.

Натомість президент увів до складу ради першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексія Любченка, міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, міністра енергетики Германа Галущенка, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей Олега Уруського.

"Затвердити у складі членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, Монастирського Дениса Анатолійовича — Міністра внутрішніх справ України", - йдеться також в указі. 

Таким чином президент вивів зі складу Нацради реформ звільнених міністрів і призначив туди нових.

Нагадаємо, що у березні цього року Національна рада реформ зібралася на перше з вересня засідання. 

Нацрада реформ була створена у 2014 році за указом п'ятого президента Петра Порошенка. У документі зазначалося, що це – "спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ і їх реалізації". Персональний склад Нацради затверджує президент.

Згідно з офіційною інформацією, у 2014–2018 роках відбулося 28 засідань Нацради.

7 травня президент Зеленський призначив головою виконкому Нацради реформ Михайла Саакашвілі

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , , , , , , ,
Читайте також