Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ Авакова, Криклія, Степанова і Вітренка

Замість них президент призначив до складу нових міністрів.

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, колишнього очільника МОЗ Максима Степанова і ексміністра економіки Ігоря Петрашка.

Про це йдеться в указі 349 від 11 серпня, оприлюдненому Офісом президента.

Натомість президент увів до складу ради першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексія Любченка, міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, міністра енергетики Германа Галущенка, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей Олега Уруського.

"Затвердити у складі членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, Монастирського Дениса Анатолійовича — Міністра внутрішніх справ України", - йдеться також в указі.

Таким чином президент вивів зі складу Нацради реформ звільнених міністрів і призначив туди нових.

Нагадаємо, що у березні цього року Національна рада реформ зібралася на перше з вересня засідання.

Нацрада реформ була створена у 2014 році за указом п'ятого президента Петра Порошенка. У документі зазначалося, що це – "спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ і їх реалізації". Персональний склад Нацради затверджує президент.

Згідно з офіційною інформацією, у 2014–2018 роках відбулося 28 засідань Нацради.

7 травня президент Зеленський призначив головою виконкому Нацради реформ Михайла Саакашвілі.