Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ Авакова, Криклія, Степанова і Вітренка

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Національної ради реформ колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, колишнього очільника МОЗ Максима Степанова і ексміністра економіки Ігоря Петрашка.
Про це йдеться в указі 349 від 11 серпня, оприлюдненому Офісом президента.
Натомість президент увів до складу ради першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексія Любченка, міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, міністра енергетики Германа Галущенка, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей Олега Уруського.
"Затвердити у складі членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, Монастирського Дениса Анатолійовича — Міністра внутрішніх справ України", - йдеться також в указі.
Таким чином президент вивів зі складу Нацради реформ звільнених міністрів і призначив туди нових.
Нагадаємо, що у березні цього року Національна рада реформ зібралася на перше з вересня засідання.
Нацрада реформ була створена у 2014 році за указом п'ятого президента Петра Порошенка. У документі зазначалося, що це – "спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ і їх реалізації". Персональний склад Нацради затверджує президент.
Згідно з офіційною інформацією, у 2014–2018 роках відбулося 28 засідань Нацради.
7 травня президент Зеленський призначив головою виконкому Нацради реформ Михайла Саакашвілі.