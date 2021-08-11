Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
ГоловнаПолітика

Греція передасть Україні 100 тис. доз вакцини AstraZeneca і відправить прем'єра на саміт Кримської платформи

Міцотакіс і Шмигаль провели телефонну розмову.

Греція передасть Україні 100 тис. доз вакцини AstraZeneca і відправить прем'єра на саміт Кримської платформи
Фото: greece.mfa.gov.ua

Греція надасть Україні 100 тис. доз протиковідної вакцини AstraZeneca.

Про це повідомила пресслужба уряду за результатами телефонної розмови прем'єра Дениса Шмигаля з главою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Міцотакіс подякував Україні за направлення ста рятувальників на допомогу Греції, що страждає від лісових пожеж.

Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні вакцини AstraZeneca.

З пресрелізу також стало відомо, що Греція візьме участь в установчому саміті Кримської платформи на рівні очільника уряду.

"Переконаний, що Ваш візит в Україну на запрошення президента України на інавгураційний саміт Кримської платформи та на святкування Дня Незалежності України сприятиме подальшій розбудові взаємовигідної співпраці між нашими державами", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна завершує переговори з Німеччиною про отримання 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, яку в липні 2021 року пообіцяла канцлер Ангела Меркель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також