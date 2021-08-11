Греція передасть Україні 100 тис. доз вакцини AstraZeneca і відправить прем'єра на саміт Кримської платформи

Греція надасть Україні 100 тис. доз протиковідної вакцини AstraZeneca.

Про це повідомила пресслужба уряду за результатами телефонної розмови прем'єра Дениса Шмигаля з главою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Міцотакіс подякував Україні за направлення ста рятувальників на допомогу Греції, що страждає від лісових пожеж.

Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні вакцини AstraZeneca.

З пресрелізу також стало відомо, що Греція візьме участь в установчому саміті Кримської платформи на рівні очільника уряду.

"Переконаний, що Ваш візит в Україну на запрошення президента України на інавгураційний саміт Кримської платформи та на святкування Дня Незалежності України сприятиме подальшій розбудові взаємовигідної співпраці між нашими державами", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна завершує переговори з Німеччиною про отримання 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, яку в липні 2021 року пообіцяла канцлер Ангела Меркель.