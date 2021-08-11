Голову Харківської ОДА відправляють у відставку

Кабінет міністрів у середу погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук, призначеної менше року тому.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Указ про звільнення Тимчук ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Айна Тимчук є головою Харківської обласної державної адміністрації з 27 листопада 2020 року. Перед тим кілька років працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2010-2014 роках була заступницею Харківського міського голови.

Нагадаємо, що у кінці липня 2021 року харківський журналістський проєкт "Кнопки.Харків" випустив відео, в якому стверджується, що Тимчук з колишнім чоловіком начебто вела бізнес в окупованому Криму.