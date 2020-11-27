Президент призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук

Тимчук чотири роки була заступником харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку", - йдеться в повідомленні.

Айна Тимчук обіймала посаду керівника апарату Дніпропетровської ОДА, є магістром державного управління. Має тривалий досвід на державній службі - понад 20 років в органах місцевого самоврядування Дніпропетровщини і Харківщини. Чотири роки була заступником харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Першими трьома проблемними питаннями назвала боротьбу з поширенням коронавірусу, перетворення районів у межах децентралізації, прийняття збалансованого обласного бюджету і співпраця з новою обласною радою.

Нагадаємо, позавчора Кабмін погодив призначення Тимчук на посаду голови Харківської ОДА.

Сьогодні Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації. Сергій Гриневецький вже займав цю посаду протягом 1998-2005 років.