Зеленський призначив Гриневецького головою Одеської ОДА

Сергій Гриневецький вже займав цю посаду протягом 1998-2005 років.

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю. Тож Президент побажав новому очільнику Одеської ОДА плідної роботи", - йдеться в повідомленні.

Сергій Гриневецький вже займав цю посаду протягом 1998-2005 років. На цьогорічних виборах мера Одеси підтримав кандидатуру Геннадія Труханова. Передбачалося, що Гриневецький може очолити місцеву обласну раду.

Він балотувався до Одеської ради від партії Труханова "Довіряй ділам" і став одним із 13 обраних депутатів цієї політсили.

Під час парламентських виборів 1998 року Гриневецький висувався у виборчому окрузі № 143 (Одеська область) і вперше став народним депутатом України III скликання. З травня 1998-го - в складі фракції НДП. У липні 1998-го був обраний членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці.

З 26 травня 1998 року по 3 лютого 2005-го очолював Одеську облдержадміністрацію, потім з 8 лютого по 22 липня 2005-го обіймав посаду голови Одеської облради.

У липні 2005 року був призначений директором департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Торгового дому «Хлібна гавань».

На дострокові вибори Верховної Ради-2007 пішов разом з Блоком Литвина і вдруге отримав мандат народного депутата VI скликання (№ 2 виборчого списку). З листопада 2007-го - в складі фракції «Блок Литвина». У грудні 2007-го обійняв посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Обраний заступником голови Народної партії Володимира Литвина, очолював Одеську обласну партійну організацію.

У липні 2014 року залишив фракцію Партії регіонів.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Гриневецький може бути призначений на цю посаду, попри закон про люстрацію - юристи знайшли лазівку в законі.

11 листопада Кабмін погодив кандидатуру Сергія Гриневецького на посаду голови Одеської ОДА.Також погоджені були голови Сумської та Миколаївської. Попередні очільники були звільнені за результатами місцевих виборів і внаслідок "оцінювання за певною системою показників", як зазначив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.