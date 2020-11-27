Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі

Данілов не знає, буде це рішення відкритим чи закритим.

Рада національної безпеки та оборони України готує нове рішення щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях. Не знаю, яким воно буде - відкритим чи закритим", - заявив Данілов.

Він додав, що остаточне рішення про подальші кроки в цьому питанні ухвалює президент України.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 на нараді в ОП затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Згодом на закритому засіданні РНБО затвердили основний сценарій розвитку подій. За словами Данілова, сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. Секретар РНБО уточнив, що згідно із затвердженим сценарієм: Україна хоче повернути полонених, які перебувають на території РФ, в окупованому Криму і на окупованій частині Донбасу, припинити вогонь на Донбасі і повернути контроль над кордоном. За його словами, тільки після цього буде розглядатися питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.