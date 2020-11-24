Зеленський підписав закон щодо допуску слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Документ унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури до району стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України", - йдеться в повідомленні.
Також законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.
Відповідно до документа, порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.
Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада України підтримала в першому читанні допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій на Донбасі. Це дозволить документувати злочини окупантів проти громадян України.
У серпні 2020 президент Володимир Зеленський подав законопроєкт щодо допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій.