Зеленський підписав закон щодо допуску слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії

Відповідно до документа, порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Документ унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури до району стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України", - йдеться в повідомленні.

Також законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.

Відповідно до документа, порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада України підтримала в першому читанні допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій на Донбасі. Це дозволить документувати злочини окупантів проти громадян України.

У серпні 2020 президент Володимир Зеленський подав законопроєкт щодо допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій.