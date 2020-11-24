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Частина депутатів Львівської ради обрали президію для управління містом без Садового

Головує на сесії керівник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький.

Частина депутатів Львівської ради обрали президію для управління містом без Садового
Фото: zaxid.net

Депутати трьох з п'яти фракцій Львівської міськради провели перше засідання. У мінімально необхідному для кворуму складі депутати обрали президію, яка буде керувати сесіями міської ради та складати порядок денний сесії до офіційного обрання міського голови Львова.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Президія міськради також може без мера скликати сесію, призначати членів виконкому, заступників міського голови й ухвалювати рішення.

Засідання сесії на ранок 24 листопада ініціювали депутати з фракції "ЄС". Разом з ними в сесійній залі ратуші зібралися фракції "Варти" та "Свободи", загалом 34 депутати з 64. Фракції "Самопомочі" та "Голосу" заявили, що не братимуть участі у цьому засіданні, назвавши його недемократичним.

Головує на сесії керівник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький.

Крісла у залі мають встановити до 24 листопада, відтак депутати працюють стоячи. 

"Представники трьох фракцій склали присягу, заспівали гімн, після чого руками проголосували за створення тимчасової президії, яка буде керувати сесіями ЛМР і складати порядок денний до обрання міського голови. До складу президії включили Петра Адамика ("ЄС"), Юрія Мартинюка ("Варта") та Любомира Мельничука ("Свобода"), а також Романа Федишина з "Самопомочі" і Віталія Троця з "Голосу", які не прийшли, дотримуючись напередодні заявленого наміру бойкотувати нелегітимне засідання", - пише видання.

Ігор Сліпецький заявив, що результати виборів мера ТВК офіційно оголосить протягом трьох днів і на наступному засіданні сесії новий мер мав би скласти присягу.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко назвав сьогоднішнє засідання сесії Львівської міської ради переворотом.

"Таке в цивілізованому суспільстві називають переворотом. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень. Тож ми маємо тепер обраного міського голову Андрія Садового. І приведених депутатів, які утворили президію, яка фактично може перебрати на себе повноваження міського голови", - заявив Москаленко.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що з точки зору закону його повноваження припинені. Він не збирається підписувати жодних документів, поки не буде вирішена юридична колізія.

"Комісія хоче завтра (сьогодні. - Ред.) ранком скликати сесію, щоб депутати склали присягу. Це означає, що припиняються повноваження міського голови. А хто тоді має управляти містом? Виборча комісія цього не говорить, депутати міської ради розгублені, я хотів би, щоб ми вернулися до здорового глузду", - повідомив міський голова Львова.

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