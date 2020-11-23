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У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком

Митця поховають на Личаківському кладовищі. 

У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком
Роман Віктюк
Фото: 5.ua

У Львові 23 листопада проходить прощання з режисером Романом Віктюком, який помер 17 листопада в Москві. 

Вранці труну з тілом привезли до будівлі Першого театру (колишній Театр юного глядача), де Віктюк розпочинав кар'єру, пише "Інтерфакс-Україна".

У театрі відбувається панахида, на прощання з маестро приходять мешканці Львова.

О 13:30 запланована заупокійна літургія в церкві Святого Андрія (УГКЦ), після цього процесія рушить до Личаківського кладовища, де артисти поховають поруч з його мамою.

Роман Віктюк - театральний режисер. Він народився 1936 року у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі у різних театрах Москви. 1988 року на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найвідоміший спектакль - "Служниці", у якому всі ролі грали чоловіки. 1991 року відкрився Театр Віктюка, першою постановкою став спектакль "М. Баттерфляй".

Усього на рахунку режисера понад 250 вистав.

Нагадаємо, що Роман Віктюк у жовтні був госпіталізований до лікарні, там він відновлювався від коронавірусу. Режисер помер у лікарні ім. братів Бахрушиних. 

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