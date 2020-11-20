"Ніхто не має права дискредитувати цю сторінку нашої історії і ніхто не змириться зі свавіллям влади та безглуздими методами залякування людей через обшуки", - йдеться в заяві організаторів акції.

Фото: Макс Требухов

У Києві біля будівлі Служби безпеки України активісти протестують проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"20 листопада об 11:00 ми збираємось під СБУ аби довести: ніхто не може принижувати українські інтереси, за які виходили люди і боронили власним життя, ніхто не має права дискредитувати цю сторінку нашої історії і ніхто не змириться зі свавіллям влади та безглуздими методами залякування людей через обшуки", - йдеться в заяві організаторів акції.

Фото: Макс Требухов

Мітингувальники тримають плакати з портретом очільника СБУ Івана Баканова, де написано:"Це СБУ чи ФСБ(У)".

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, вчора у Музей Революції Гідності прийшли з обшуком.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Йому виділили 111 млн гривень авансу, на рахунках залишилося тільки близько 10 млн, роботи з будівництва музею невиконані. Відкрито кримінальне провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу. Окрім того, слідчі дії відбувалися в помешканні Пошивайло.

17 листопада Музей Революції Гідності оприлюднив заклик до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших органів державної влади, онлайнових, друкованих, аудіовізуальних ЗМІ. У ньому йшлося про те, що в цьому році в медіа почастішали випадки вживання деякими українськими політиками, політологами, журналістами словосполучення "державний переворот" для позначення подій листопада 2013-го – лютого 2014 року.

"Події листопада 2013-го – лютого 2014 року за жодною з ознак не потрапляють під визначення державного перевороту. Із погляду сучасних соціальних дисциплін, зазначені події є революцією в новітньому розумінні цього терміна, спрямованою на захист демократичного врядування, громадянських прав і свобод та на демократизацію суспільства. Ця революція мала переважно ненасильницький характер, була масовою та здобула підтримку демократичного світу", - підкреслили у музеї.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності - музейна науково-дослідна, культурно-освітня та науково-методична державна інституція, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.