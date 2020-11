Пісня австралійської виконавиці Tones and I (справжнє ім’я - Тоні Уотсон) під назвою Dance Monkey очолила рейтинг ста найбільш популярних пісень Shazam усіх часів.

Список опублікований на сайті сервісу розпізнавання і пошуку музики.

"Популярний поп-сингл Tones and I Dance Monkey очолює список всіх часів з більш ніж 36,6 млн спроб "зашазамити" його з моменту релізу в травні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Друге місце в рейтингу посіла композиція Prayer in C дуету німецького діджея та продюсера Робіна Шульца і французької фолк-групи Lilly Wood & the Prick. На третій позиції трек Let Her Go британського співака Passenger.

У п’ятірку найбільш популярних за версією додатки пісень увійшли Wake Me Up від шведського діджея Avicii й Lean On від колективу Major Lazer.

У топ-15 потрапили відразу три пісні Еда Ширана: Thinking Out Loud (шоста позиція), Shape of You (11-та) і Perfect (13-та).

Нагадаємо, дитяча пісенька про акул обігнала Despacito за переглядами на YouTube.

Раніше стало відомо, що YouTube уперше за 10 років вирішив не називати найпопулярніші відео-2020.