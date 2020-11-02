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Дитяча пісенька про акул обігнала Despacito за переглядами на YouTube

Baby Shark переглянули понад 313 тисяч разів більше.

Кліп на дитячу пісню Baby Shark ("Маленька акула") набрав найбільшу кількість переглядів у історії, обігнавши кліп Луїса Фонса і Daddy Yankee Despacito, який з 2017 року тримав рекорд за кількістю переглядів на YouTube.

На момент написання замітки Baby Shark у виконанні Pinkfong, завантажений у червні 2016-го, набрав 7 041 211 049 переглядів, тоді як Despacito - "всього лиш" 7 038 078 605 переглядів від січня 2017-го.

Незважаючи на шалену популярність, кліп Baby Shark багатьом не сподобався. У відео 10 млн дизлайків і всього 22 млн лайків проти 40 млн лайків і 4,7 млн дизлайків у Despacito.

Нагадаємо, у квітні 2018-го хакери витерли з YouTube кліп Despacito, який набрав 5 млрд переглядів. На його місці з’явилася фотографія людей у масках і з автоматами.

Як раніше писала USA Today, в Оклахомі, США, в ході внутрішнього розслідування з'ясувалося, що двоє тюремних наглядачів змушували в'язнів стояти з руками в наручниках за спиною по кілька годин і слухати дитячу пісеньку Baby Shark на високій гучності. Жертвами знущань колишніх наглядачів стали щонайменше четверо ув'язнених. Поліцейські сказали, що для них це було формою жарту і дисциплінарного покарання за проступки ув'язнених.

Зазначимо, що багаторазове відтворення музики в США вважається формою психологічних тортур.

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