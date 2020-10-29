У "Софії Київській" відбудеться виставка конкурсних пропозицій ескізів великого Державного Герба України

Наразі надійшло вже 40 заявок з ескізами на участь у конкурсі, їх продовжать приймати до 1 листопада.

У листопаді в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У листопаді в приміщенні Софії Київської планується провести публічну виставку всіх наданих на конкурс ескізів, щоб громадськість і всі охочі могли прийти і ознайомитися", - заявила глава Державного агентства з питань мистецтва та художньої освіти Галина Григоренко.

Григоренко зазначила, що під час цієї виставки буде засідати журі, яке обговорить, яким чином обирати переможця конкурсу.

За її словами, наразі надійшло вже 40 заявок з ескізами на участь у конкурсі, їх продовжать приймати до 1 листопада. Підсумки конкурсу оголосять 1 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 25 серпня Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обиратимуть найкращий ескіз великого Державного Герба. Його організацію покладено на Кабінет Міністрів.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу.

Зазначимо, що малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.