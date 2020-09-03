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У Музеї Ханенків відбудеться виставка Матвія Вайсберга

В експозиції будуть представлені роботи художника, інспіровані експонатами з музею.

У Музеї Ханенків відбудеться виставка Матвія Вайсберга
Фото: Музей Ханенків

З 3 по 27 вересня в київському Музеї Ханенків пройде виставка робіт українського художника Матвія Вайсберга.

Як повідомляють організатори, в експозиції представлять графічні та живописні твори художника, інспіровані роботами знаних митців-класиків, зокрема й тими, що зберігаються у збірці Варвари та Богдана Ханенків.

"Особливий жанр своїх робіт, присвячених творчості старих майстрів, художник офіційно визначає як «штудії», а неофіційно — «освідчення у коханні». Діалог з класикою відбувається у формі парафразу, який перетворюється на своєрідну гру, і глядачам виставки доведеться самим вирішувати, як називати представлені твори. Рефлексіями? Метафорами? Алюзіями? Або якось інакше, — адже у них вкладено самопізнання майже п’яти століть олійного живопису, що безперервно змінювався, рефлексував, бунтував і заперечував сам себе", – йдеться в описі виставки.

Матвій Вайсберг — київський живописець, ілюстратор, графік, автор понад 30 персональних виставок в Україні та за її межами. Його твори зберігаються у багатьох музеях і приватних колекціях по всьому світу.

Кураторкою проєкту виступає Олена Живкова.

Нагадаємо, наразі в Центрі Довженка проходить виставка українського рекламного та кіноплакату 1920-х років.

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