У Музеї Ханенків відбудеться виставка Матвія Вайсберга

В експозиції будуть представлені роботи художника, інспіровані експонатами з музею.

З 3 по 27 вересня в київському Музеї Ханенків пройде виставка робіт українського художника Матвія Вайсберга.

Як повідомляють організатори, в експозиції представлять графічні та живописні твори художника, інспіровані роботами знаних митців-класиків, зокрема й тими, що зберігаються у збірці Варвари та Богдана Ханенків.

"Особливий жанр своїх робіт, присвячених творчості старих майстрів, художник офіційно визначає як «штудії», а неофіційно — «освідчення у коханні». Діалог з класикою відбувається у формі парафразу, який перетворюється на своєрідну гру, і глядачам виставки доведеться самим вирішувати, як називати представлені твори. Рефлексіями? Метафорами? Алюзіями? Або якось інакше, — адже у них вкладено самопізнання майже п’яти століть олійного живопису, що безперервно змінювався, рефлексував, бунтував і заперечував сам себе", – йдеться в описі виставки.

Матвій Вайсберг — київський живописець, ілюстратор, графік, автор понад 30 персональних виставок в Україні та за її межами. Його твори зберігаються у багатьох музеях і приватних колекціях по всьому світу.

Кураторкою проєкту виступає Олена Живкова.

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