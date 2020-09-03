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Принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з Netflix

Подружжя заснувало продюсерську компанію, яка вироблятиме документальні і художні фільми.

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з Netflix
Фото: EPA/UPG

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уклали багаторічний контракт із компанією Netflix.

Про це повідомляє The New York Times.

"Ми зосередимося на створенні контенту, який інформує, але також дає надію. Як для молодих батьків, створення натхненних сімейних програм також важливе для нас", - заявило подружжя.

Пара заснувала продюсерську компанію, яка випускатиме документальні і художні фільми, серіали і дитячі програми. Їх транслюватимуть ексклюзивно на Netflix.

У самій компанії розповіли, що пишаються тим, що Гаррі і Меган обрали їх як «свій креативний дім».

"Ми в передчутті почути їхні історії, які можуть допомогти в побудові стійкого зростання розуміння для глядачів по всьому світу", - зауважили в Netflix. 

Нагадаємо, у січні Меган Маркл уклала контракт із Disney. Герцогиня озвучує мультфільми в обмін на пожертвування.

Раніше подружжя вирішило скласти королівські повноваження.

Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекської народився хлопчик - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

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