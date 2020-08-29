У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"

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У Лос-Анджелесі після тривалої боротьби з раком помер виконавець головної ролі супергеройської стрічки від "Марвел" "Чорна пантера" Чедвік Боузман.

Актор помер у своєму будинку, де він мешкав з родиною. Про це пише The Guardian.

Члени його сім'ї повідомили, шо в Боузмана знайшли рак товстої кишки чотири роки тому.

"Справжній боєць, Чедвік витримав усе це і приніс вам багато фільмів, які ви так полюбили", - сказала його сім'я.

Родичі зірки додали, що актор знімався у фільмах "Маршалл", "П'ятеро однієї крові" та інших відомих стрічках під час операцій та курсів хіміотерапії.

"Це була честь його кар’єри втілити короля Т'Чаллу в життя в Чорній пантері”, - повідомили близькі актора.

Нагадаємо, що у квітні помер всесвітньо відомий індійський актор Ірфан Кхан. Артист помер у віці 53 років від раку. Ірфан Кхан активно знімався як у Боллівуді, так і у західних режисерів. Серед найпопулярніших фільмів за його участю - "Мільйонер з нетрів", де Кхан зіграв поліцейського інспектора, "Нью-Йорк, я люблю тебе", "Життя Пі", "Нова людина-павук", "Світ Юрського періоду" та "Інферно".