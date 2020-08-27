У створенні фільму брало участь військово-політичне керівництво України часів захоплення і звільнення міста від терористів.

Фото: facebook.com

Стрічка "Слов'янськ. Початок війни" перемогла у номінації "Документальний фільм" телерейтингу "Знято в Україні".

Про це у Facebook розповів директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

"Наш з Танею Терещенко, Ігорем Свиридовим та Катериною Кириченко півторагодинний фільм "Слов'янськ. Початок війни", показаний на телеканалі ICTV 14 жовтня у День захисника Вітчизни, переміг у експертному голосуванні номінації "Документальний фільм" професійного телерейтингу "Знято в Україні", заснованого "Медіа група Україна" і delo.ua. Дякую всім причетним", - написав Шевченко.

Він додав, що у створенні стрічки брало участь військово-політичне керівництво, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, п'ятий президент України Петро Порошенко, ексміністр оборони Степан Полторак та інші.

Нагадаємо, що у стрічці "Слов'янськ. Початок війни" відтворено хронологію найбільш важливих епізодів битви за це місто, захоплення якого було ініційоване бойовиками Ігоря Гіркіна. Слов'янськ став першим населеним пунктом, захопленим проросійськими військами на сході України. Місто було звільнене менш ніж за три місяці.

Автори фільму використали архівні відеозаписи та записали інтерв’ю з ключовими військово-політичними керівниками України.