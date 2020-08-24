Зеленський дав DZIDZIO та Міхалку "заслуженого артиста"

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.

Нагородження транслювали на сторінці Офісу президента у фейсбук.

Перед виступом президента до Дня Незалежності Михайло Хома виконав гімн України. Вручаючи йому нагороду, Зеленський сказав: "Я тебе вітаю. Гімн, звичайно, це вищий пілотаж".

Нагороджуючи Міхалка, президент сказав: "Дякую тобі, ти молодець".

Також орденом за заслуги 3 ступеня нагороджено першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Ведучий церемонії зазначив, що Джелялов наразі перебуває в тимчасово окупованому Криму, і нагороду йому буде передано.

Нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни отримали 16 військових та поліцейських.

Серед військовослужбовців нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов’язків та професіоналізм здобули:

Василь Приходченко, старший солдат;

Олександр Рапута, старший лейтенант;

Роман Малишкін, майор;

Сергій Куляс, полковник;

Сергій Кисленських, майор поліції;

Андрій Гнатов, полковник;

Григорій Федик, старший прапорщик;

Олександр Гордузенко, старший мічман;

Андрій Кобильчук, майор;

Андрій Кузьменко, солдат;

Олександр Черній, старший прапорщик;

Степан Губчишин, старший сержант;

Володимир Сотніков, капітан поліції;

Віталій Олійник, молодший сержант запасу.

Марк Вітренко, старший солдат запасу;

Ольга Робчук, підполковниця медичної служби.

Відзначили також лікарів, вчителів та науковців.

Нагадаємо, до Дня Конституції Зеленський присвоїв звання "заслуженого артиста" співакам Олексію Потапенку (Потап) та Арсену Мірзояну. Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль удостоїлися ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Під час промови до Дня Незалежності Зеленський також запропонував заснувати премії імені Скорика та Патона. Нагороди вручатимуть за вагомий внесок у розвиток науки та музичного мистецтва.