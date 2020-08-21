Одеський кінофестиваль-2020 оголосив конкурсні програми

Цього року фестиваль відбудеться онлайн і в інші дати через пандемію коронавірусу.

Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться цьогоріч 11-й раз, оголосив учасників трьох конкурсних програм – основної, програми європейських документальних фільмів і національної.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

Наголосимо, що цього року ОМКФ відбудеться онлайн, а через карантин, спричинений пандемією Covid-19, він був перенесений із середини липня на кінець вересня. Нові дати – 25 вересня – 3 жовтня.

Основна конкурсна програма:

"Атлантида" Валентина Васяновича (Україна);

"Невидимий" Іґнаса Йонінаса (Литва, Україна, Латвія, Іспанія);

"Звірі, які чіпляються за соломинку" Кіма Йон-Хуна (Південна Корея);

"Служителі" Івана Остроховського (Словакія, Румунія, Чехія, Ірландія);

"На абордаж!" Ґійома Брака (Франція);

"Ти помреш у двадцять" Амджажа Абу Алали (Судан, Франція, Єгипет, Німеччина, Катар, Норвегія);

"Арабський блюз" Манель Лабіді (Франція, Туніс);

"Материнство" Маури Дельперо (Італія, Аргентина);

"Добровільний рік" Ульріха Колера та Геннера Вінклера (Німеччина);

"Вечеря в Америці" Адама Ремейєра (США);

"Палке кохання" Фабріса дю Велза (Франція, Бельгія);

"Товариш Дракуліч" Марка Бодзсара (Угорщина);

Національний повнометражний конкурс:

"Віктор_Робот" Анатолія Лавренишина;

"Урсус. Кавказький бурий ведмідь" Отара Шаматави (Україна, Грузія, Німеччина та Болгарія);

"Бєс" Єгора Трояновського;

"Мій милий дім" Сергія Сторожева;

"Родина" Джейдена Стівенса (Україна, Австралія);

"Поміж кадрами" Анастасії Тихої;

"Не все буде добре" Адріана Пірву та Олени Максьом (Україна, Румунія).

Національний короткометражний конкурс:

"Від цього моменту й назавжди", режисер Ігор Стеколенко;

"Прощавай, Головін", режисер Мат’ю Ґрімар (Канада, Україна);

"Нетерпимість", режисер Станіслав Битюцький;

"Двоє", режисер Владислав Вітрів;

"Ой!", режисерка Ольга Золотарьова;

"Ще нам усміхнеться доля", режисерка Жоанна Ракотоарізоа (Україна, Франція);

"Шибайголови", режисер Микола Рідний (Україна, Італія, Німеччина);

"Альфа", режисерка Олена Рубашевська;

"Поміж тіней", режисер Олександр Стеколенко;

"Чачьо", режисер Віталій Гавура;

"Слава", режисери Марина Нікольчева, Максим Васянович.

Конкурс європейських документальних фільмів:

"Диригування", реж. Анна-Карін Ґренрус;

"Конкурс краси" реж. Ейтан Іпекер;

"Воєнні канікули", реж. Моріц Шульц;

"Я – сонце", реж. Іларія Ґамбареллі;

"Я хочу тебе, якщо ти насмілишся", реж. Даґмар Смржова;

"Сестри Росінанта", реж. Александра Кауфман;

"Пророк і прибульці", реж. Йоав Шамір;

"Земля Гевара", реж. Кутайби Бархамджи.

Фото: ОМКФ