Одеський кінофестиваль-2020 оголосив конкурсні програми

Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться цьогоріч 11-й раз, оголосив учасників трьох конкурсних програм – основної, програми європейських документальних фільмів і національної.
Про це повідомляє пресслужба фестивалю.
Наголосимо, що цього року ОМКФ відбудеться онлайн, а через карантин, спричинений пандемією Covid-19, він був перенесений із середини липня на кінець вересня. Нові дати – 25 вересня – 3 жовтня.
Основна конкурсна програма:
- "Атлантида" Валентина Васяновича (Україна);
- "Невидимий" Іґнаса Йонінаса (Литва, Україна, Латвія, Іспанія);
- "Звірі, які чіпляються за соломинку" Кіма Йон-Хуна (Південна Корея);
- "Служителі" Івана Остроховського (Словакія, Румунія, Чехія, Ірландія);
- "На абордаж!" Ґійома Брака (Франція);
- "Ти помреш у двадцять" Амджажа Абу Алали (Судан, Франція, Єгипет, Німеччина, Катар, Норвегія);
- "Арабський блюз" Манель Лабіді (Франція, Туніс);
- "Материнство" Маури Дельперо (Італія, Аргентина);
- "Добровільний рік" Ульріха Колера та Геннера Вінклера (Німеччина);
- "Вечеря в Америці" Адама Ремейєра (США);
- "Палке кохання" Фабріса дю Велза (Франція, Бельгія);
- "Товариш Дракуліч" Марка Бодзсара (Угорщина);
Національний повнометражний конкурс:
- "Віктор_Робот" Анатолія Лавренишина;
- "Урсус. Кавказький бурий ведмідь" Отара Шаматави (Україна, Грузія, Німеччина та Болгарія);
- "Бєс" Єгора Трояновського;
- "Мій милий дім" Сергія Сторожева;
- "Родина" Джейдена Стівенса (Україна, Австралія);
- "Поміж кадрами" Анастасії Тихої;
- "Не все буде добре" Адріана Пірву та Олени Максьом (Україна, Румунія).
Національний короткометражний конкурс:
- "Від цього моменту й назавжди", режисер Ігор Стеколенко;
- "Прощавай, Головін", режисер Мат’ю Ґрімар (Канада, Україна);
- "Нетерпимість", режисер Станіслав Битюцький;
- "Двоє", режисер Владислав Вітрів;
- "Ой!", режисерка Ольга Золотарьова;
- "Ще нам усміхнеться доля", режисерка Жоанна Ракотоарізоа (Україна, Франція);
- "Шибайголови", режисер Микола Рідний (Україна, Італія, Німеччина);
- "Альфа", режисерка Олена Рубашевська;
- "Поміж тіней", режисер Олександр Стеколенко;
- "Чачьо", режисер Віталій Гавура;
- "Слава", режисери Марина Нікольчева, Максим Васянович.
Конкурс європейських документальних фільмів:
- "Диригування", реж. Анна-Карін Ґренрус;
- "Конкурс краси" реж. Ейтан Іпекер;
- "Воєнні канікули", реж. Моріц Шульц;
- "Я – сонце", реж. Іларія Ґамбареллі;
- "Я хочу тебе, якщо ти насмілишся", реж. Даґмар Смржова;
- "Сестри Росінанта", реж. Александра Кауфман;
- "Пророк і прибульці", реж. Йоав Шамір;
- "Земля Гевара", реж. Кутайби Бархамджи.