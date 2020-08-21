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Одеський кінофестиваль-2020 оголосив конкурсні програми

Цього року фестиваль відбудеться онлайн і в інші дати через пандемію коронавірусу.

Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться цьогоріч 11-й раз, оголосив учасників трьох конкурсних програм – основної, програми європейських документальних фільмів і національної.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

Наголосимо, що цього року ОМКФ відбудеться онлайн, а через карантин, спричинений пандемією Covid-19, він був перенесений із середини липня на кінець вересня. Нові дати – 25 вересня – 3 жовтня.

Основна конкурсна програма:

  • "Атлантида" Валентина Васяновича (Україна);
  • "Невидимий" Іґнаса Йонінаса (Литва, Україна, Латвія, Іспанія);
  • "Звірі, які чіпляються за соломинку" Кіма Йон-Хуна (Південна Корея);
  • "Служителі" Івана Остроховського (Словакія, Румунія, Чехія, Ірландія);
  • "На абордаж!" Ґійома Брака (Франція);
  • "Ти помреш у двадцять" Амджажа Абу Алали (Судан, Франція, Єгипет, Німеччина, Катар, Норвегія);
  • "Арабський блюз" Манель Лабіді (Франція, Туніс);
  • "Материнство" Маури Дельперо (Італія, Аргентина);
  • "Добровільний рік" Ульріха Колера та Геннера Вінклера (Німеччина);
  • "Вечеря в Америці" Адама Ремейєра (США);
  • "Палке кохання" Фабріса дю Велза (Франція, Бельгія);
  • "Товариш Дракуліч" Марка Бодзсара (Угорщина);

Національний повнометражний конкурс:

  • "Віктор_Робот" Анатолія Лавренишина;
  • "Урсус. Кавказький бурий ведмідь" Отара Шаматави (Україна, Грузія, Німеччина та Болгарія); 
  • "Бєс" Єгора Трояновського;
  • "Мій милий дім" Сергія Сторожева;
  • "Родина" Джейдена Стівенса (Україна, Австралія);
  • "Поміж кадрами" Анастасії Тихої;
  • "Не все буде добре" Адріана Пірву та Олени Максьом (Україна, Румунія).

Національний короткометражний конкурс:

  • "Від цього моменту й назавжди", режисер Ігор Стеколенко;
  • "Прощавай, Головін", режисер Мат’ю Ґрімар (Канада, Україна);
  • "Нетерпимість", режисер Станіслав Битюцький;
  • "Двоє", режисер Владислав Вітрів;
  • "Ой!", режисерка Ольга Золотарьова;
  • "Ще нам усміхнеться доля", режисерка Жоанна Ракотоарізоа (Україна, Франція);
  • "Шибайголови", режисер Микола Рідний (Україна, Італія, Німеччина);
  • "Альфа", режисерка Олена Рубашевська;
  • "Поміж тіней", режисер Олександр Стеколенко;
  • "Чачьо", режисер Віталій Гавура;
  • "Слава", режисери Марина Нікольчева, Максим Васянович.

Конкурс європейських документальних фільмів:

  • "Диригування", реж. Анна-Карін Ґренрус;
  • "Конкурс краси" реж. Ейтан Іпекер;
  • "Воєнні канікули", реж. Моріц Шульц;
  • "Я – сонце", реж. Іларія Ґамбареллі;
  • "Я хочу тебе, якщо ти насмілишся", реж. Даґмар Смржова;
  • "Сестри Росінанта", реж. Александра Кауфман;
  • "Пророк і прибульці", реж. Йоав Шамір;
  • "Земля Гевара", реж. Кутайби Бархамджи.

Фото: ОМКФ
Нагадаємо, Міжнародний київський кінофестиваль "Молодість" стартує 22 серпня і триватиме до 29 серпня. 

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