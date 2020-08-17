Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (посмертно).

Відповідний указ № 323/2020 Зеленський підписав 17 серпня.

Зазначається, що звання Героя України присвоєно "за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність".

"З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у ДТП у Криворізькому районі Дніпропетровської області 2 лютого 2015 року. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53. Кузьменко загинув на місці. МВС вважає, що винуватцем ДТП був сам співак.

П'ятий президент України Петро Порошенко у жовтні 2015 року вручив сім'ї загиблого лідера гурту "Скрябін" орден "За заслуги" I ступеня (посмертно). Також повідомляли, що петиція з проханням присвоїти Кузьменку звання народного артиста України набрала понад 26 тисяч голосів, однак Порошенко зазначив, що не може це зробити, оскільки присвоєння почесного звання посмертно не проводиться.

У лютому 2020 року Рада 9-го скликання звернулася до шостого президента Володимира Зеленського із запитом з приводу присвоєння Кузьменку посмертно звання "Народний артист України".