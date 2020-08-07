Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про події на Донбасі данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта номіновано на премію "Еммі" 2020 у номінації "Видатний документальний фільм про сучасні події" (Outstanding Current Affairs Documentary).

Про це повідомив асистент режисера стрічки Азад Сафаров.

"У мене грандіозна новина для вас. Фільм про Україну номінований на круту і найпрестижнішу у світі нагороду Emmy! Той самий наш фільм "Віддалений гавкіт собак", про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе на лінії фронту. Ми в категорії "Видатний документальний фільм про сучасні події" (Outstanding Current Affairs Documentary). Поруч з нами знову медіадинозаври - HBO, PBS, CNN, Netflix тощо", - написав Сафаров у Facebook.

Переможців премії буде оголошено в США 20 та 21 вересня.

Стрічка виробництва Данії, Швеції та Фінляндії про Україну данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта стала переможцем премії Peabody Awards. Фільм розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 до 2017 року.