Disney влаштує прем'єру "Мулан" одночасно в кінотеатрах і на своєму стрімінгу

Disney оголосила про перенесення прем'єри фільму "Мулан" – римейку однойменної анімації 1998 року – на свою стрімінгову платформу.

Як повідомляє Screen, у вересні стрічка вийде на Disney+ як преміумпрем'єра – тобто щоб її переглянути, доведеться заплатити окремо $29,99.

"Мулан" була потенційним блокбастером і мала вийти в широкий прокат у березні, але її прокат перенесли через карантин.

Наразі "Мулан" вийде в кінотеатрах того самого дня, що й на Disney+, але "на ринках, на яких немає доступу до Disney+ і де відкриті кінотеатри".

Disney+ поки що доступний у США, Канаді, Новій Зеландії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції, в Іспанії, Італії, Індії та Японії і скоро запуститься в скандинавських країнах, Бельгії, Люксембурзі, Португалії, Індонезії – у вересні; в Латинській Америці в листопаді.

Згідно з планом Disney, "Мулан" має вийти в прокат на великих екранах у Китаї, де кінотеатри вже працюють, і компанія розраховує на касові збори в цій країні.

Керівництво Disney заперечує, що рішення перенести прокат "Мулан" частково на цифрову платформу означає відхід компанії від моделі кінотеатрального прокату. Натомість у Disney+ заявили, що у стрімінгової платформи наразі 60,5 млн підписників.

Видання The Verge пише, що оскільки Disney не випустив жодного великого фільму за останній квартал, це сильно відобразилося на його прибутках. За цей рік компанія отримала $11,78 млрд, що на 20,2 млрд менше за попередній аналогічний період, і більша частина цих грошей – від стрімінгу. "За останній квартал Disney заробив 1,7 млрд, а минулого року за той же період – 3,8 млрд. Це означає, що є велика прогалина в календарі, компанії не вистачає "Месників", і це ідеальний приклад того, який вплив мала пандемія на один з ключових бізнесів для Disney", – пише видання.

Тепер, коли "Мулан" зникла з глобального розкладу кінотеатральних прем'єр, не відома доля наступних великих прем'єр Disney – наприклад, марвелівської "Чорної вдови", яка має вийти 6 листопада.

Warner Bros. також переносить свої прем'єри – "Тенет" Крістофера Нолана, який мав вийти в прокат у липні, вийде в серпні на певних територіях, а в Штатах лише 3 вересня.