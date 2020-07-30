Київ запропонував художнику Марчуку створити його музей за кошти міста

Для цього картини мають бути передані до частини Державного музейного фонду України.

Київ запропонував художнику Івану Марчуку створити його музей за кошти міста. Ця ініціатива з’явилася після того, як було введено мораторій на будівництво у буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської лаври.

Це стало офіційною забороною спорудження приватної будівлі, де, зокрема, мав розташовуватися музей Івана Марчука, повідомили на сторінці КМДА у Facebook.

“Мультифункціональна декількаповерхова будівля з величезним паркуванням, офісними приміщеннями і ресторанами не може бути побудована на схилах Дніпра. А саме в цьому приміщенні мав знаходитись музей Марчука. Крім того, ця територія підпадає під буферну зону Національного заповідника «Софія Київська» і там заборонено будь-яке нове будівництво”, — повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що інформація про стягнення з Марчука 6 млн гривень є некоректною.

“Ділянка, про яку йдеться, вже більше 10 років в оренді у приватної структури, і жодне будівництво там так і не було розпочато. Водночас ми відкриті до прямого діалогу з митцем. І зважаючи, що будувати на цій території не можна, разом із Департаментом комунальної власності та Департаментом культури ми напрацювали варіанти, де можна розмістити музей з урахуванням розташування на найкращих туристичних маршрутах”, – зазначив Валентин Мондриївський.

Однак реалізація музею Івана Марчука за кошти міста має певну умову — картини буде передано до частини Державного музейного фонду України. Надалі їх зберігатимуть в одному з музеїв міста Києва, а після створення персонального музею митця вони стануть основою його колекції.

Нагадаємо, що Іван Марчук — видатний український живописець, лауреат премії ім. Тараса Шевченка, народний художник. 2007 року потрапив до рейтингу “100 геніїв сучасності” британської газети Daily Telegraph.