Кінематографісти назвали нові правила проведення пітчингів дискримінаційними (лист)

Українські режисери, продюсери, актори та інші професіонали у сфері кіно виступили з відкритим листом, що критикує нові правила проведення конкурсу кінопроєктів на отримання державного фінансування.

Правила були надані для ознайомлення Міністерством культури та інформаційної політики, і вони містять систему рейтингів для режисерів і продюсерів. Їхній досвід, розписаний у пункті 4 третьої частини запропонованих правил, буде враховуватися під час оцінки проєктів, поданих на отримання державного фінансування.

Автори листа вважають критерії оцінювання такого досвіду дискримінаційними і такими, що "створюють засади для монополізації ринку та порушують рівність прав і можливостей суб’єктів кінематографії". Крім того, вони критикують нововведення, згідно з яким Рада з державної підтримки кінематографії оцінює проєкти на двох етапах конкурсів. Автори й підписанти листа вимагають переглянути нові правила і організувати круглі столи за участю представників кожного з напрямів кінематографу.

Повний текст листа:

Міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку

Голові Державного агентства України з питань кіно Марині Кудерчук

Заступнику голови Комітету, голові підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Павлові Сушку

Раді з державної підтримки кінематографії

15 липня 2020 року Міністерством культури та інформаційної політики України для громадського обговорення був запропонований новий “Порядок та критерії проведення творчого конкурсу (пітчингу), а також порядок прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Ми, представники кіногалузі України, ознайомилися із запропонованими правилами і вважаємо, що вони дискримінаційні і стануть руйнівними для українського кіно. Наразі, коли не вироблено загальну стратегію розвитку кіногалузі за участю представників всіх напрямків та гілок індустрії, вважаємо, що говорити про зміну правил проведення конкурсів на отримання державної підтримки кінопроєктів є передчасним.

Вважаємо, що введення системи рейтингів для продюсерів та режисерів є нищівним для всієї індустрії, для всіх напрямків кінематографії. Пропоновані критерії - дискримінаційні. Вони створюють засади для монополізації ринку та порушують рівність прав і можливостей суб’єктів кінематографії.

Нові положення лобіюють інтереси окремих груп, які не мають відношення до створення мистецького кінематографу, який найбільше потребує підтримки держави. Прикладом такої політики є те, що на фінансування телевізійного продукту цього року виділяється більше коштів, ніж на підтримку нових кінопроєктів (суми за вирахуванням зобов’язань перед проєктами попередніх років) за всіма напрямками разом (анімація, неігрове кіно, авторське ігрове кіно, кіно для широкої глядацької аудиторії).

Проєкт Порядку не враховує специфіку кінематографу як галузі культури, оцінюючи кінопроєкти суто утилітарно, за комерційними та кон’юнктурними показниками. Він був розроблений без якісного діалогу з представниками кіногалузі, суперечить Закону про кінематографію та іншим законам України, європейській та світовій практиці проведення конкурсів на здобуття державного фінансування. Це зводить нанівець успіхи й напрацювання кіноіндустрії останніх років в період активного її становлення.

Вважаємо абсолютно неприйнятними положення, які встановлюють монопольне право наступної Ради з державної підтримки кінематографії проводити оцінку кінопроєктів у двох етапах конкурсного відбору без участі експертних комісій, які мають бути створені відкритим жеребкуванням. Таким чином нівелюється нині діюча норма щодо оцінювання кінопроєктів незалежними експертами протягом конкурсу, що ставить під сумнів прозорість та неупередженість прийняття рішень на наступних конкурсах. Усе це створює дисбаланс у розподілі державних коштів та закладає корупційні ризики. Залучення експертних комісій на кожному етапі конкурсів - це єдина запорука об’єктивного оцінювання, незалежного від будь-яких органів влади і груп впливу.

Незважаючи на вкрай стислі терміни, надані на громадське обговорення, ми розробляємо детальні коментарі до пропонованого Порядку та критеріїв проведення конкурсних відборів кінопроєктів. Наші спільні напрацювання, напрацювання кіноспільнот та окремих колег будуть спрямовані до Мінкульту у визначені терміни (до 4 серпня).

Метою цього листа є привернення уваги до нагальних проблем кіноіндустрії. Галузь гостро потребує розробки стратегічного плану розвитку на найближчі п’ять років. Це можливо лише за умов відкритого діалогу між органами законодавчої і виконавчої влади у сфері кінематографу зокрема й культури загалом та професійною кіноспільнотою.

Вимагаємо:

1) Не вводити в дію запропонований до обговорення “Порядок та критерії проведення творчого конкурсу (пітчингу), а також порядок прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

2) Провести круглий стіл за участю очільників Мінкульту, Держкіно, представників Ради з державної підтримки кінематографії, голови підкомітету з питань кіно і реклами Верховної Ради України та паритетної участі в ньому представників кожного з напрямків кіноіндустрії та професійних кіноспільнот для спільного пошуку пошуку рішень, які забезпечать рівні можливості для розвитку всіх напрямків українського кінематографу.

3) Створити робочу групу за участю представників кожного з напрямків кіно й професійних кіноспільнот для розробки Стратегічного Плану державної підтримки кінематографії, вдосконалення нормативної документації, що регламентує діяльність кіногалузі. Напрацьована стратегія має бути представлена кіноспільноті та громадськості і лише після цього затверджена.

Підписи:

ГО “Українська Гільдія режисерів”

ГО “УАнімА”

ГО "ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВАВИЛОН 13"

ГО “КАПІ” підтримки дитячого кіно

Гільдія неігрового кіно

Національна спілка кінематографістів України

ГО “Сучасне Українське Кіно”

ГО "Гільдія сценаристів України"

Жанна Максименко-Довгич, режисерка, сценаристка, голова Української гільдії режисерів Юлія Мироненко, режисерка, сценаристка Валерія Сочивець, продюсерка, режисерка, президентка ГО «СУК», членкиня Української Кіноакадемії Володимир Тихий, режисер, голова Громадського об’єднання кінодокументалістів ВАВИЛОН 13 Геннадій Кофман, продюсер, член правління Докудейз UA Тарас Ткаченко, кінорежисер Сергій Тримбач, кінокритик, кіносценарист, заступник голови НСКУ Максим Прасолов, продюсер, сценарист, член правління УАНІМА Дмитро Лісенбарт, продюсер, режисер анімаційного кіно, член правління УАНІМА Ірина Цілик, кінорежисерка, письменниця, сценаристка Дар’я Бассель, продюсерка ТОВ “Мун Мен”, директорка індустрійної платформи Docudays UA Тетяна Ходаківська, кінорежисерка, член Української Гільдії Режисерів, член Української кіноакадемії Єлизавета Сміт, режисерка та продюсерка ТОВ “Табор”, членкиня Української та Європейської кіноакадемій Андрій Литвиненко кінорежисер, продюсер Роман Бондарчук, кінорежисер, артдиректор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, член Українського Оскарівського комітету. Дар’я Аверченко, сценаристка, продюсерка, директорка з комунікацій Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Вадим Ільков, кінооператор, кінорежисер Світлана Зінов'єва, продюсерка, кінооператорка, експертка УКФ, членкиня Української кіноакадемії Юлія Гонтарук кінорежисерка, співзасновниця ГО “ВАВИЛОН 13”, членкиня НСКУ, членкиня Української кіноакадемії Люба Кнорозок, продюсерка Аліна Горлова, режисерка та продюсерка ТОВ “Табор” Максим Наконечний, режисер та продюсер ТОВ “Табор” Марія Пономарьова, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка Семен Мозговий, кінорежисер, продюсер, режисер монтажу Сергій Стеценко, кінооператор, співзасновник ГО “ВАВИЛОН 13” Ірина Стеценко, кінорежисерка Андрій Котляр, кінооператор, продюсер, член творчого об'єднання "Вавилон 13" Віталій Шереметьєв, продюсер ТОВ “ЕССЕ Продакшн Хаус”, член Української кіноакадемії, член Громадської ради Державного агентства України з питань кіно Наталія Лібет, продюсерка ТОВ “ЕССЕ Продакшн Хаус”, учасниця Української кіноакадемії, заступниця голови Асоціації кіноіндустрії України, учасниця експертних комісій Державного агентства України з питань кіно Михаль Маргуліс, продюсер, член Української кіноакадемії, ГО “КАПІ” Мирослава Хорошун, режисерка, сценаристка, член Української кіноакадемії Анна Капустіна, продюсерка ТОВ “АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА”, член Української кіноакадемії Оксана Войтенко, кінорежисерка, членкиня Української гільдії режисерів Олексій Уманський, режисер, сценарист Марина Артеменко, кінорежисерка, сценаристка, член Української кіноакадемії Оксана Артеменко, кінорежисерка, сценаристка, член Української кіноакадемії Денис Страшний, кінооператор, продюсер Уляна Осовська, кінорежисерка, продюсерка Костянтин Кляцкін, режисер, продюсер, член ГО «Вавилон 13», співзасновник студії DocNoteFilms Тоня Ноябрьова, режисерка, сценаристка Анна Корж, режисерка та продюсерка Марта Смеречинська, режисерка Марина Врода, кінорежисерка, продюсерка, володарка золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю, засновниця товариства «ВродаСтудіо», дійсна членкиня НСКУ. Марина Степанська, кінорежисерка, сценаристка, член правління Української кіноакадемії Сергій Баженов, режисер, сценарист Максим Руденко, кінооператор, режисер та продюсер ТОВ “ПАРАДОКС ФІЛЬМ”. Іван Сауткін, кінорежисер, кінооператор, сценарист. Співзасновник ГО "Babylon'13", засновник студії "Kinozhov Studio". Викладач курсу режисури КАМА. Аліса Коваленко, кінорежисерка, член Європейської кіноакадемії Людмила Горделадзе, кіноменеджер Валентин Васянович, режисер, продюсер. Олесь Янчук, голова Національної спілки кінематографістів. Роман Балаян, кінорежисер, народний артист України, академік Національної академії мистецтв України Лариса Брюховецька, кінознавець, головний редактор журналу “Кіно-Театр” Сергій Лисенко, кінорежисер, сценарист. Надія Коваль, режисерка, сценаристка. Анатолій Максим’юк, кінорежисер, сценарист, актор Родіон Шуб, режисер анімаційного фільму, засновник Ridni Animation Ілля Гладштейн, продюсер Зобніна Анна, продюсерка Іван Шоха, режисер Олександр Коваль, актор Головьошкін Олег, звукорежисер Володимир Колбаса, режисер, кінооператор Віка Хоменко, продюсерка ТОВ “Мун Мен” Богдана Смирнова, режисерка, сценаристка Максим Десятерик, монтажер, продюсер Олександра Чупріна, режисерка Яна Калмикова, продюсерка, директорка Трумен Продакшн Олександра Сорохан, проєктна менеджерка платформи для кіносценаристів “Terrarium” Оксана Токман, координатор кінопроєктів Оксана Савченко, сценарист, драматург Остап Дзядек, актор кіно Володимир Бакум, режисер, сценарист Максим Курочкін, драматург, сценарист Анастасія Бударіна, режисерка Михайло Іллєнко, кінорежисер Сергій А. Лисенко, режисер Вадим Курилко, актор Христина Сиволап, режисерка, членкиня Української кіноакадемії, членкиня Української Гільдії Режисерів Віктор Маляренко, режисер монтажу Тетяна Романюк, режисерка монтажу Геннадій Гаронскі, сценарист Надія Курилко, акторка, дикторка Ігор Колтовський, актор Маркіян Мірошниченко, режисер, актор Валентина Грiденко, звукорежисерка Анна Гайова, художник костюмів Жанна Озірна, режисерка, сценаристка, членкиня Української кіноакадемії Нідзельський Андрій, звукорежисер Хорошун Тетяна, художниця з гриму Павло Ар'є, драматург, кіносценарист Катерина Оникійчук, сценаристка Любов Дуракова, кінорежисерка Дмитро Скрипка, звукорежисер, член Спілки звукорежисерів України Арсеній Приліпка, сценарист, режисер Валерій Пузік, режисер, сценарист Тарас Дронь, режисер, продюсер, член Європейської кіноакадемії, член Української кіноакадемії Олександр Фоменко, продюсер Дмитро Тяжлов, режисер-оператор, старший викладач кафедри кінооператорства КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка -Карого, куратор док. програми фестивалю AIFF “Незалежність” Анна Бурячкова, режисерка Євген Петрус, звукорежисер Анна Смолій, режисерка, сценаристка, членкиня Української кіноакадемії та Української гільдії режисерів Яна Антонец, режисерка Мар’яна Ангелова, сценаристка, телепродюсерка Микола Сорока, сценарист, драматург Влад Одуденко, художник-постановник Яніна Кучер, режисерка Поліна Кельм, режисерка, сценаристка, продюсерка, членкиня Української гільдії режисерів, членкиня Документальної Асоціації Європи (DAE) Леся Романчук, письменниця, членкиня НСПУ Олесь Санін, кінорежисер Тимур Ященко, кінорежисер Володимир Войтенко, кінознавець Кадім Тарасов, кінорежисер Стрілковська Павлина, режисерка Олександр Чепіга, продюсер Сергій Авдєєв, звукорежисер Дмитро Мойсеєв, кінорежисер Ірина Ковальчук, кінопродюсерка, членкиня наглядової ради Асоціації кінокомісій України Микола Базаркін, режисер монтажу Антон Базелінський, сценарист

Нагадаємо, наразі триває підготовка до 14-го пітчингу кінопроєктів, за результатами якого державне фінансування отримають серіали, документальні, анімаційні та ігрові фільми – як авторські, так і для широкого глядача. Технічний відбір пройшли 447 проєктів. Пітчинг відбудеться за старими правилами.

Результати 13-го пітчингу, де були представлені дебюти, оголосили на початку липня – гроші отримають 7 повнометражних і 16 короткометражних стрічок. Крім того, за рішенням Ради з держпідтримки кінематографу, 25 млн грн виділили на фільм Олега Сенцова "Носоріг", який переміг на третьому конкурсі кінопроєктів у 2012 році.