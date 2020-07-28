Мінкульт набирає експертів для пітчингу патріотичних серіалів

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про пошук експертів на конкурс кіно- та телепроєктів патріотичного спрямування.

Також Мінкульт шукає членів конкурсної комісії, яка буде відбирати цих експертів. Про це йдеться на сайті міністерства.

Міністр Олександр Ткаченко раніше оголосив про виділення 100 млн грн на проведення "відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування" з 1 млрд на креативні індустрії. Втім в оголошенні міністерства йдеться про конкурс як телепроєктів, так і кінопроєктів, і керується воно старим положенням про проведення конкурсу у 2018 році.

Ті, хто бажає стати експертом на конкурсі кінопроєктів, має подати заявку з 24 липня по 6 серпня, і ті, хто хоче бути в конкурсній комісії, яка відбиратиме експертів, – з 22 по 31 липня. Перші й другі мають "бути визнаними фахівцями у сфері культури, мати бездоганну ділову репутацію та високий суспільний авторитет", не мати судимостей і конфлікту інтересів.

У 2018 році Міністерство культури вже проводило конкурс патріотичних кінопроєктів, на який виділили 500 млн грн і в результаті якого фінансування отримали 69 проєктів – фільмів і серіалів.

Нагадаємо, цьогоріч українське кіно фінансується також і Держкіно – на нього виділено 455 млн грн (плюс 50 млн додаткових із стабілізаційного фонду, про що повідомив міністр культури та інформаційної політики). На серіали цього року виділять 60 млн грн, близько 220 млн – на погашення заборгованостей по старих проєктах, 43 млн – на кінофестивалі і так далі. Детальніше – у статті.