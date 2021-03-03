​Цього року Держкіно проведе одразу три пітчинги з обмеженнями по сумі залежно від тематики

15-й конкурсний відбір триватиме з 5 березня по 17 квітня.

Державне агентство України з питань кіно проведе в 2021 році одразу три пітчинги.

Про це йдеться у рішенні Ради з державної підтримки кінематографії, передає "Детектор Медіа".

Подання документів на 15-й конкурсний відбір триватиме з 5 березня по 17 квітня за напрямами:

ігрові повнометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму;

ігрові короткометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100%;

неігрові повнометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100%;

неігрові короткометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100%;

анімаційні повнометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100%;

анімаційні короткометражні фільми-дебюти – державна підтримка до 100%;

ігрові короткометражні фільми тематичні «30-річчя незалежності України» – державна підтримка до 100%;

неігрові короткометражні фільми тематичні «30-річчя незалежності України» – державна підтримка до 100%;

анімаційні короткометражні фільми тематичні «30-річчя незалежності України – мультфільми для дітей навчально-повчального характеру, міфи, казки, легенди, історії, розповіді про Україну» – державна підтримка до 100%;

ігрові телефільми – державна підтримка до 50%;

неігрові телефільми – державна підтримка до 50%.

Подання документів на 16-й конкурсний відбір триватиме з 9 квітня по 14 травня за напрямами:

ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція – державна підтримка до 80% загальної кошторисної вартості виробництва фільму;

неігрові фільми мажоритарна копродукція – державна підтримка до 80%;

ігрові телесеріали – державна підтримка до 50%;

неігрові телесеріали – державна підтримка до 50%;

анімаційні телесеріали – державна підтримка до 50%. Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»

Подання документів на 17-й конкурсний відбір триватиме з 13 травня по 17 червня за напрямами:

ігрові повнометражні (для широкої глядацької аудиторії) – державна підтримка до 80% загальної кошторисної вартості виробництва фільму;

ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські) – державна підтримка до 100%;

ігрові повнометражні для дитячої аудиторії – державна підтримка до 100%;

неігрові фільми – державна підтримка до 100%;

анімаційні повнометражні фільми (авторські) – державна підтримка до 100%;

анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) – державна підтримка до 80%.

Зазначається, що рекомендований максимальний обсяг держпідтримки за видами складає:

ігрові повнометражні фільми-дебюти – 12 млн грн;

ігрові короткометражні фільми-дебюти – 1,5 млн грн;

неігрові повнометражні фільми-дебюти – 1 млн грн;

неігрові короткометражні фільми-дебюти – 500 тис. грн;

неігрові фільми – 2 млн грн;

неігрові фільми міжнародна копродукція – 2 млн грн;

анімаційні повнометражні фільми-дебюти – 15 млн грн;

анімаційні короткометражні фільми-дебюти – 1,5 млн грн;

анімаційні повнометражні фільми (авторські) – 25 млн грн;

анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) – 30 млн грн;

ігрові короткометражні фільми тематичні «30-річчя незалежності України» – 2 млн грн;

неігрові короткометражні фільми тематичні «30-річчя незалежності України» – 800 тис. грн;

анімаційні короткометражні фільми тематичні «30-річчя незалежності України – мультфільми для дітей навчально-повчального характеру, міфи, казки, легенди, історії, розповіді про Україну» – 2 млн грн;

ігрові телефільми – 1 млн грн за одну годину;

неігрові телефільми – 1 млн грн за одну годину;

ігрові телесеріали – 1 млн грн за одну серію;

неігрові телесерали – 1 млн грн за одну серію;

анімаційні телесеріали – 1 млн грн за одну серію;

ігрові повнометражні (національні та міжнародна копродукція) для широкої глядацької аудиторії – 25 млн грн;

ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські) національні та міжнародна копродукція – 20 млн грн;

ігрові повнометражні для дитячої аудиторії – 20 млн грн.

Рекомендовані обмеження щодо хронометражу та тривалості серіалів:

хронометраж неігрових повнометражних фільмів – понад 70 хвилин;

максимальна тривалість телесеріалів – 12 годин.

Фільми спільного виробництва з мажоритарною участю України рекомендують знімати за участю українського режисера.

Нагадаємо, у липні минулого року к інематографісти назвали нові правила проведення пітчингів дискримінаційними. Рада з державної підтримки кінематографії висловила свої зауваження щодо запропонованих Мінкультом нових правил.

Про те, як кіношники змагалися за державні гроші у 2020 році, читайте в матеріалі LB.ua "Ми ділили апельсин".