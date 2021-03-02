Мінкультури звернулося до Фонду держмайна щодо передачі собі Гостинного двору

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до Фонду державного майна щодо передачі собі у розпорядження Гостинного двору в Києі.

Очільник міністерства Олександр Ткаченко у Telegram пояснив, що Мінкульт просить у міської влади "задля збереження об'єкту прийняти виважене державницьке рішення та погодити таку передачу Гостиного двору від Фонду держмайна до сфери управління міністерства".

Гостинний двір має статус місцевої пам'ятки, тож КМДА має повноваження погодження передачі.

Міністр заявив про побоювання, що на місці Гостинного двору зведуть новий ТРЦ. Також він зазначив, що КМДА не надала концепцію відновлення Гостинного двору, а міністерство "за достатньо короткий період встигло розглянути кілька версій для культурного простору у межах відновлення Гостиного Двору: як Музею сучасного мистецтва, так і культурного-креативного хабу".

"Інформуємо, що під час перемовин з громадськістю та активістами було прийнято рішення про реалізацію Музею сучасного мистецтва у межах більш мобільного приміщення. Вона продовжує розроблятись і найближчим часом разом з громадськими активістами буде презентована публічно, в тому числі, і з озвученням локації, де буде створено музей", - зазначив Ткаченко.

Ткаченко очікує від КМДА позитивної відповіді, після чого Мінкультури збирається почати дві паралельні процедури: звернення до суду щодо незаконного знаходження охорони попередніх власників на території пам’ятки і їх негайного виселення та фіналізацію концепції Гостиного Двору з громадськістю та її публічну презентацію.

"Позиція МКІП – змінити статус пам’ятки з місцевого значення на національний, але це можливо тільки за співпраці міста та держави. Ми до цього відкриті. Міністерство запропонувало місту реальний шанс врятувати Гостиний Двір. Тож КМДА не треба зволікати і почати діяти на користь містян та гостей столиці", - висловився Ткаченко.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року Київрада проголосувала за використання Гостинного двору як установи культури.

Із 1994 року розташований у центрі Києва Гостинний двір був в оренді "Укрреставрації". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Попри це регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині, проводили культурні заходи, запрошували громадськість. Через місяці активної діяльності активістів побили і вигнали, але вони через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Зараз власником Гостинного двору формально є Фонд держмайна, але будівля досі фактично перебуває на балансі забудовника. Докладніше читайте про це в матеріалі LB.ua "Гостинний двір. Історія ганебної бездіяльності".

У січні 2021 року екснардеп, радник Кличка Ігор Луценко повідомив, що Олександр Ткаченко хоче повернути Гостиний двір в управління Мінкультури та створити там Музей сучасного мистецтва.

11 лютого депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці. Кличко зазначив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

Згодом мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста. Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.