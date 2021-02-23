Українські митці просять владу припинити утиски культури та прав інтелектуальної власності

Вони звернулися до до президента, прем’єр-міністра, голови Верховної ради, міністра економіки й народних депутатів.

Українські митці просять владу відхилити зареєстрований 24 грудня 2020 року законопроект № 4537 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". На їх переконання, прийняття закону перетворить Україну на інтелектуального пірата.

Про це йдеться у листі до президента, прем’єр-міністра, голови Верховної ради, міністра економіки й народних депутатів, пише РБК-Україна.

Вони переконані, що насправді закон має на меті фактично знищити відрахування за приватне копіювання та репрографічне відтворення, що є "джерелом фінансування культури в більшості цивілізованих країн світу, переважній більшості країн Європейського союзу і є світовим стандартом охорони прав інтелектуальної власності".

"Влада повинна працювати в інтересах культури країни, а не проти культури. Водночас за негайне відкликання законопроекту №4537 висловився Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) та Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI)", - йдеться у листі.

Зазначається також, що звіт Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, де висловилися за відкликання законопроекту № 4537, є головним документом, на підставі якого Торговельний представник Сполучених Штатів Америки складає так званий "Список 301" - перелік країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності американських правовласників.

На такі країни Сполучені Штати Америки можуть накладати економічні санкції. З повним текстом Звіту щодо списку 301 можна ознайомитись тут.

"Сьогодні важливий момент, коли голос української культури об’єднався з голосом міжнародної спільноти, і влада повинна почути його", - додають митці.

Варто зазначити, що від авторів, композиторів, артистів лист підписали Руслана Лижичко, Ольга Полякова, Іван Дорн, Вадим Красноокий, Павло Зібров, Яна Шемаєва (Jerry Heil), Дмитро Монатик, Марія Бурмака та багато інших; а також музичних компаній - Комп Мюзік Паблішинг (представник Universal Music Publishing), Бест Мьюзік (представник багатьох українських артистів та компанії Warner Chappel), Світова музика (представник Sony Music Publishing), Лавіна Паблішинг.

Від художників - Е. Шевченко, О. Зарецька, Ю. Нагулко, В. Чепелик, Е. Стрападко, Н. Іващенко; від літераторів - П. Мовчан, В. Семистяга, М. Камінський, М. Сідоржевський, Д. Ломачук; від кіномитців - Національна спілка кінематографістів України