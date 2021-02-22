В АРМА закликали до прозорої дискусії щодо реформи органу

Керівництво Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пропонує відійти від кулуарного підходу в розробці нового законодавства, яке має підвищити ефективність управління арештованими активами. Про це заявив заступник голови АРМА Володимир Павленко під час пресконференції, присвяченій реформуванню Агентства.

«Ми розуміємо, що використовуємо потенціал АРМА, можливо, відсотків на 10, і набагато більше нам би вдалося, якби ми могли об’єднати свої зусилля, в тому числі з народними депутатами, та провести ті законодавчі зміни, які підвищать спроможність АРМА ефективно управляти арештованим майном», - заявив Павленко.

Він закликав народних депутатів та експертів до широкої дискусії навколо ініціатив законодавчих змін щодо АРМА та запевнив у політичній незаангажованості органу: «Ми хочемо запевнити, що АРМА не має жодного відношення до будь-яких політичних маніпуляцій, акцій, та іншого бруду, який навколо нас відбувається, та в якому нас звинувачують. Ми виконуємо свою роботу державних службовців, ми поза політикою, передусім зацікавлені в розвитку органу та просимо нардепів і експертів долучитися до цього процесу. Закликаємо не робити із нормотворення кулуарний, закритий процес, де окремі депутати, ні з ким не порадившись, ініціюють законопроэкти, за які потім ніхто не голосує. Ми прагнемо змістовної фахової дискусії, ми до цієї дискусії готові і ми впевнені, що зможемо ініціювати та в майбутньому отримати комплексний закон, який буде закривати ключові проблеми, з якими ми стикаємося у своїй роботі, і з якими буде стикатися кожен, хто працюватиме в АРМА. Ми впевнені, що АРМА можна зробити кращим і закликаємо зробити це разом».

Зокрема, в АРМА запропонували внести ряд змін та доповнень до чинного законодавства, таких як надання органу права зберігати арештоване майно, повноважень продавати майно до рішення суду, запровадження обов'язкових попередніх консультацій з правоохоронними органами щодо передачі в управління Агентству активів, а також перерахування відсотків з арештованих коштів до державного бюджету.