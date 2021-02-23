Кличко запропонував Київраді призначити Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київської міської ради закликав депутатів ухвалити рішення про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

Він наголосив, що Київ першим вводить таку посаду.

«Ми повинні розглянути питання про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю. Київ першим вводить таку посаду. Бо ми робимо наше місто безбар’єрним і зручним для всіх його мешканців. Зокрема, доступним до різних сфер життя для людей з інвалідністю. Тому цю роботу треба зробити більш системною і ефективною. Це дуже важливо. І я прошу вас підтримати таке рішення», – наголосив Віталій Кличко.