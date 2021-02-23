​У Раді почали збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової через вирок Сергію Стерненку, якого у вівторок засудили до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила депутатка Олександра Устінова з "Голосу".

"Саме прокурори Венедіктової та кишеньковий суддя з бюстами Лєніна і Сталіна сьогодні добилися першої політичної посадки і запроторили за грати Сергію Стерненку. Це перший політичний в‘язень Зеленського. Наступними будуть волонтери та ветерани, яким прокурори «шиють» справу Шеремета. Цей російський реванш потрібно зупиняти", - написала вона в фейсбуці.

Висловлення Верховною Радою недовіри генеральному прокурору означатиме його відставку.

Це питання можна буде включити до порядку денного сесії парламенту, якщо буде зібрано не менше 150 підписів. Прийняття постанови про висловлення недовіри здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Нагадаємо, що Стерненку дали тюремний строк за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.