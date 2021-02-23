Україна подала до суду на Росію через політичні вбивства

Уряд України подав до Європейського суду з прав людини міждержавну заяву проти Російської Федерації, яка стосується політичних вбивств.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

"Заява стосується тверджень Уряду України щодо адміністративної практики Російської Федерації, що наразі продовжується, стосовно цілеспрямованих операцій по вбивству опонентів Російської Федерації в Росії та на території інших країн, включаючи членів Ради Європи, поза ситуацією збройного конфлікту", - йдеться в ній.

Україна заявила до суду, що влада Росії не розслідує ці вбивства та навіть умисно прикриває їх.

Урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина в коментарі "Європейській правді" повідомив, що українська скарга стосується не тільки вбивств громадян України. В ній, зокрема, вказано замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

Але фігурують у скарзі і злочини, скоєні на території України. Зокрема, йдеться про вбивство полковника Головного управління розвідки Максима Шаповала та полковника СБУ Олександра Хараберюша.

Також позов, за даними видання, стосується злочинів за межами країн Ради Європи. Йдеться про вбивство одного з чеченських лідерів Зелімхана Яндарбієва, яке було скоєне 13 лютого 2004 року в Катарі.

"Сценарій, коли великий сусід (особливо, який накрутив себе, що у нього якась там місія/історичне значення) зайнятий булінгом менших за розміром сусідів, – досить типовий. Мало яка з країн радіє своєму великому сусіду. Але ж нам «повезло» особливо. Бо такого нахабного, пихатого та агресивного сусіда ще треба пошукати. І тому іноді треба давати здачі, у тому числі юридичними засобами", - прокоментував позов міністр юстиції Денис Малюська в фейсбуці.

Нагадаємо, що інші міждержавні справи України проти Росії стосуються збиття рейсу MH17 в липні 2014 року, порушення прав людини в окупованому Криму та захоплення українських військових кораблів у Керченській протоці в 2018 році.