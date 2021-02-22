Ясько заявила про реєстрацію законопроєктів про санкції та політику невизнання

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила про реєстрацію двох законопроєктів - "Про національні та міжнародні санкції" (реєстраційний номер 401017, картка документа 57413) та "Про особливості державної політики (невизнання)" (реєстраційний номер 57258, картка документа 400830).

Про це політикиня розповіла у фейсбуці.

"Настав історичний момент, щоб нарешті створити дієву систему правового захисту країни, оскільки наша держава завдяки діям президента та РНБО вийшла на новий рівень у захисті національних інтересів. Ми маємо юридично закріпити введення санкцій і досягти результатів у цьому. І я готова брати відповідальність за це", - заявила Ясько.

Вона зазначила, що запропоновані закони:

запровадять нову ефективну санкційну політику (встановлення фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення санкційного режиму, запровадження нового робочого органу при РНБО, який координуватиме санкційну політику);

встановлять політику невизнання легітимності окупації українських територій (запровадження кримінальної відповідальності за заперечення публічними діячами фактів російської агресії та окупації території України, підтримку дій агресора та участь в урочистих подіях на території країни-агресора);

створять механізми притягнення до відповідальності порушників санкційного режиму та політики невизнання.

"Ми не повинні дати агресору та внутрішнім прихильниками Кремля жодного шансу на розповсюдження фейків російської пропаганди та фінансування проросійських груп впливу на вільній території України. Це має стати початком та запорукою деокупації наших територій", - наголосила народна депутатка.

Ясько пояснила, що кілька днів будуть збиратися підписи, а тоді законопроєкти з’являться на сайті Ради.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Також РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках.

20 лютого було оприлюднено відповідний указ президента про санкції.