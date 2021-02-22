Венедіктова анонсувала кримінальну справу через витік інформації про підозру колишньому топу ПриватБанку Яценку

Коло осіб, що знали про підозру, "дуже вузьке".

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що хтось з "дуже вузького кола осіб" злив інформацію про підозру, яку вона підписала першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку.

За її словами, це має стати предметом окремого кримінального розслідування.

"Ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців «зливаються», що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу. Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління «Приватбанку», в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі", - написала Венедіктова в фейсбуці.

Нагадаємо, що Венедіктова в понеділок зранку підписала підозру одному зі співзасновників monobank Володимиру Яценку (йому належить 17,18% в ТОВ "Фінтех Бенд").

Пізніше того ж дня Яценко сів у Дніпрі на чартерний літак до Відня, але завдяки втручанню детективів НАБУ літак вдалося посадити в аеропорту "Бориспіль". Там Яценку повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Яценко був одним з топ-менеджерів ПриватБанку перед його націоналізацією, якою держава врятувала банк від банкрутства.

У 2018 році результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що ПриватБанк перед націоналізацією був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій щонайменше протягом десяти років. Це призвело до заподіяння банкові збитків у розмірі мінімум 5,5 млрд доларів США.