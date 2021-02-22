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Венедіктова анонсувала кримінальну справу через витік інформації про підозру колишньому топу ПриватБанку Яценку

Коло осіб, що знали про підозру, "дуже вузьке".

Венедіктова анонсувала кримінальну справу через витік інформації про підозру колишньому топу ПриватБанку Яценку
Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що хтось з "дуже вузького кола осіб" злив інформацію про підозру, яку вона підписала першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку.

За її словами, це має стати предметом окремого кримінального розслідування.

"Ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців «зливаються», що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу. Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління «Приватбанку», в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі", - написала Венедіктова в фейсбуці.

Нагадаємо, що Венедіктова в понеділок зранку підписала підозру одному зі співзасновників monobank Володимиру Яценку (йому належить 17,18% в ТОВ "Фінтех Бенд").

Пізніше того ж дня Яценко сів у Дніпрі на чартерний літак до Відня, але завдяки втручанню детективів НАБУ літак вдалося посадити в аеропорту "Бориспіль". Там Яценку повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Яценко був одним з топ-менеджерів ПриватБанку перед його націоналізацією, якою держава врятувала банк від банкрутства. 

У 2018 році результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що ПриватБанк перед націоналізацією був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій щонайменше протягом десяти років. Це призвело до заподіяння банкові збитків у розмірі мінімум 5,5 млрд доларів США.

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