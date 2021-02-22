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Голова Мінергіону Чернишов анонсував побудову та ремонт ще 500 соцоб'єктів протягом цього року

За 2020 рік було збудовано і відремонтовано 114 шкіл. 

Голова Мінергіону Чернишов анонсував побудову та ремонт ще 500 соцоб'єктів протягом цього року
Фото: Макс Требухов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що минулого року в межах "Великого будівництва" було побудовано та відреставровано 320 соціальних об'єктів. З них - 114 шкіл, 100 садків, 101 спортивний об'єкт і 5 інших об'єктів.

На цей рік заплановано ще 500 об'єктів, зокрема 95 шкіл, 70 садків, 80 спормайданчиків та стадіонів. Про це Олексій Чернишов заявив у межах форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Міністр нагадав, що зараз також будуються 210 приймальних відділень у лікарнях з якісним обладнанням.

"Майже 150 таких об'єктів готові до прийняття устаткування, найближчим часом плануємо їх відкрити. Це тільки початок, медична сфера розвиватиметься і надалі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що програма "Велике будівництво» в 2021 році, окрім соціальної інфраструктури, цього року включатиме й проєкти економічного розвитку регіонів, на які буде спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

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