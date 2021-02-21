22 лютого відбудеться онлайн дискусія КБФ «Що робити з Росією?»

Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?

22 лютого о 16:00 Київський Безпековий Форум транслюватиме онлайн дискусію, присвячену політичному становищу в Російській Федерації, а також перспективам громадських протестів у цій країні.

Учасники дискусії:

- Ґаррі Каспаров - Російський політичний діяч, міжнародний правозахисник, Голова Фундації з прав людини;

- Майкл МакФол - Посол США в Росії у 2011-14 роках, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету;

- Віола фон Крамон-Таубадель - Німецький політик, член Європейського парламенту;

- Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового Форуму.

Що робити з Росією?

Це питання належить до вузлових проблем міжнародних відносин ХХІ століття.

- Чи здатна Росія на внутрішню демократичну трансформацію і чи можлива ліберальна Росія?

- Яка реальна перспектива нинішніх громадських протестів у Росії?

- Чи здатні протестні рухи спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля?

- Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?

- Яка роль в демократичних процесах на Сході Європи належить Україні?