Литва пропонує заморозити "Північний потік-2" до виборів у Держдуму

Продовжувати проєкт пропонують після того, "коли будемо мати справу з демократично обраним російським урядом".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною має бути призупинено до виборів у Держдуму у вересні – для тиску на Москву щодо демократичних реформ.

Про це заявила міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, пише “Європейська правда”.

Зазначимо, у понеділок, 22 лютого міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають досягнути домовленості про введення санкцій проти союзників президента Росії Володимира Путіна у відповідь на тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

"Ми не пропонуємо скасувати проєкт, а лише призупинити його. І продовжувати його, коли будемо мати справу з демократично обраним російським урядом. Це насправді може збільшити підтримку трубопроводу", - пояснив він.

"Заморожування може бути компромісом", – зазначив Ландсберґіс.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

"Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Раніше німецька газета Handelsblatt стверджувала, що нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом готова скасувати санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Для цього Німеччина має запропонувати механізм, який дозволить заблокувати газогін, якщо Москва спробує скоротити обсяг транзиту через Україну.

16 лютого американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу "Північний потік-2".