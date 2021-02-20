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Російський суд визнав Навального винним у ще одній кримінальній справі

Політика засудили за коментар до відео, в якому ветеран закликав підтримати поправки до Конституції Росії. 

Російський суд визнав Навального винним у ще одній кримінальній справі
Фото: EPA/UPG

Російського опозиціонера Олексія Навального визнали винним у наклепі на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка, який знімався в ролику із закликами підтримати поправки до Конституції Росії.

Навальному присудили штраф у розмірі 850 000 рублів (близько 11 000 доларів), повідомляє "Медіазона". Сам політик провину не визнав і наполягав, що в його словах був не наклеп, а оціночне судження.

Провадження у цій справі було відкрито ще у червні 2020 року, після того, як Навальний назвав учасників відео "зрадниками", "продажними холуями" і "людьми без совісті". Потерпілим, попри те, що у відео знімалися відомі в Росії медійні особи, визнали тільки ветерана. 

Нагадаємо, що сьогодні Московський міський суд Росії залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму опозиційного політика Олексія Навального. Йому скоротили термін перебування у колонії на півтора місяці. 

Навального затримали зразу після повернення з лікування із Німеччини, куди він потрапив після отруєння речовиною типу "Новачок". Його звинуватили в порушенні правил умовного відбування покарання та відправили до колонії. У деяких містах Росії у зв'язку з цим відбулися протести, наприклад, акція з ліхтариками, під час якої люди висловлювали політику підтримку. До того в країні відбулися менш мирні мітинги, під час яких було затримано більше 1000 людей. 

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