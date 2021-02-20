В Аргентині очільник Міністерства охорони здоров’я пішов у відставку через скандал з вакцинацією

ЗМІ повідомили про позачергову вакцинацію чиновників та політиків.

В Аргентині очільник Міністерства охорони здоров’я Хінес Гонсалес Гарсія оголосив про відставку через скандал з позачерговою вакцинацією чиновників та політиків.

Про відставку урядовець написав у листі президенту країни Альберто Фернандесу, оприлюдненому у Твіттері.

"Цією заявою, як ви просили, я подаю у відставку з посади міністра охорони здоров'я", – йдеться у листі.

Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB — Gines González García (@ginesggarcia) February 20, 2021

Як пише Press Center, Гарсія раніше заявив, що в Аргентині вакцинують осіб, які входять до пріоритетної групи, а скандал є просто “непорозумінням”.

Зазначимо, аргентинський журналіст Орасіо Вербітскі розповів, що зміг вакцинуватися від коронавірусу після того, як звернувся за допомогою до “свого старого друга Гінеса”.

Газета Clarin написала, що, окрім журналіста, позапланово вакцинували кількох аргентинських законодавців та чиновників.

Нагадаємо, торік у грудні Аргентина почала вакцинувати своїх громадян від коронавірусу російською "вакциною" Sputnik. V.