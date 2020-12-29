У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

В Аргентині почали щеплювати від COVID-19 російською "вакциною" Sputnik V

Аргентина стала третьою країною, яка затвердила вакцину Sputnik V, після Росії та Білорусі. 

В Аргентині почали щеплювати від COVID-19 російською "вакциною" Sputnik V
В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин
Фото: EPA/UPG

Аргентина почала вакцинувати своїх громадян від коронавірусу російською "вакциною" Sputnik V.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня в країну доставили 300 тис. доз російського препарату Sputnik V. Аргентина стала третьою країною, яка затвердила вакцину Sputnik V, після Росії та Білорусі. 

За даними чиновників, першими вакину отримають медичні працівники, за ними силовики, вчителі, люди похилого віку та інші групи ризику. 

В Аргентині зареєстровані майже 1,6 мільйона випадків захворювання на COVID-19, від хвороби померли 42 868 громадян. 

Критики в Аргентині та за кордоном ставлять під сумнів ефективність та безпечність вакцини, Росія заперечує всі закиди на свою адресу.

У понеділок агентство Reuters повідомило, що надіслана в Аргентину партія вакцини містить лише першу дозу, виготовлення якої є простішим. Курс вакцинування потребує два уколи. Коли в Аргентину може надійти друга доза, наразі не повідомляється.

Президент Росії Володимир Путін назвав однокомпонентний варіант "легкою вакциною", який, за його словами, забезпечить менший захист, ніж два компоненти, але "все одно досягне 85%" ефективності.

Аргентина також затвердила вакцину проти COVID-19, вироблену компаніями Pfizer та BioNTech.

Нагадаємо, 11 серпня Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також